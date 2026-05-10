مدیرکل بازرسی وزارت آموزش و پرورش گفت: اولویت وزارت آموزش و پرورش برگزاری امتحانات به صورت حضوری است که این امر منوط به ارائه مجوز از سوی شورای تأمین استانهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا روستایی افزود: نمرات دروس پایان سال مربوط به دوره ابتدایی و پایههای اول تا ششم قطعا بر اساس نظر مربوط به معلمان است، سالهای گذشته امتحانات دانشآموزان پایه ششم به صورت امتحانات هماهنگ منطقهای و استانی برگزار میشد که با توجه به شرایط جنگی حاکی بر کشور، نمرات پایانی دانشآموزان پایه ششم نیز بر اساس نظر معلم ارائه شده و دانشآموزان به پایه هفتم ارتقاء پیدا میکنند.
روستایی در خصوص امتحانات پایان سال پایههای هفتم تا دهم هم گفت: نظر وزارت آموزش و پرورش در خصوص امتحانات پایان سال دانشآموزان هفتم تا دهم، برگزاری امتحانات به صورت حضوری است که البته این امر منوط به نظر مساعد شورای تأمین استانهاست. از این رو، مدیران کل آموزش و پرورش استانها باید با استانداران مکاتبه و مجوز شورای تأمین برای برگزاری حضوری امتحانات دریافت کنند.
وی گفت: استانداران هر استان بر اساس شرایط حاکم بر استان تصمیم لازم را اتخاذ و اعلام میکنند و در صورت برگزاری حضوری، حضور دانشآموزان برای رعایت اصل تلاقی و عدم تجمع دانشآموزان نهایتا یک و نیم ساعت است.
مدیرکل بازرسی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: امتحانات دانشآموزان یازدهم و دوازدهم رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش به صورت داخلی برگزار میشود ولی اگر دورههای عملی مهارت دانشآموزان تکمیل نشده مدارس باید تا شهریورماه آموزش مهارتی دانشآموزان را تکمیل کنند.
وی اظهار کرد: بر اساس آئین نامه اجرایی مدارس، وظیفه ارزشیابی دانشآموزان در امتحانات داخلی بر عهده مدیر و معلم است، از این رو در صورتی که قرار باشد امتحانات به صورت غیرحضوری برگزار شود، این تشخیص معلم زیر نظر مدیر است که تعیین میکند دانشآموز اجازه ارتقاء به پایه بالاتر را دارد.
روستایی تأکید کرد: در امتحانات داخلی، معلم طراح سوالات امتحانی، مصحح و ثبت کننده نمره دانشآموزان است، در خصوص برگزاری امتحانات داخلی هیچ نگرانی وجود ندارد، چرا که اطمینان داریم هیچ کس مثل معلمان پای کار آموزش آینده سازان ایران اسلامی نیست.
مدیرکل بازرسی وزارت آموزش و پرورش در خصوص شهریه مدارس غیردولتی اظهار کرد: آن دسته از شهریه مدارس که مربوط به تحصیل دانشآموزان است باید به صورت کامل پرداخت شود، ولی شهریه برنامههای فوق برنامه مانند اردو، ناهار، سرویس، کلاسهای خاص و ... مربوط به ایام جنگ تحمیلی باید به اولیا عودت داده شود.
وی افزود: شهریه تحصیلی مدارس همراه با ثبت نام پرداخت میشود که مدارس برای همراهی با اولیا این شهریه را تا دی و بهمنماه تسویه میکنند ولی اگر هزینه فوق برنامه از اولیا دریافت شده است باید به آنان عودت داده شود و سازمان بازرسی کل کشور نیز به این موضوع ورود کرده تا حقی تضییع نشود.
روستایی گفت: بر اساس مکاتبه وزارت کشور ۳۰ درصد از هزینه سرویس سالانه باید به اولیا عودت داده شود، ضمن این که هزینه غذا مربوط به سه ماه پایان سال پس از ماه مبارک رمضان باید به خانوادهها عودت داده شود.
مدیرکل بازرسی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نظرسنجی از اولیا در خصوص کیفیت و کمیت آموزش مجازی اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش و اداره کل بازرسی برای اطلاع از نحوه اجرای آموزش مجازی و رضایتمندی اولیا اقدام به نظر سنجی از جامعه آماری با ۱۳۰ هزار و ۳۹۷ نفر از مجموع ۱۶ میلیون و ۲۹۷ نفر اولیا دانشآموزان کرد که نتیجه کلی رضایتمندی اولیا از این آموزشهاست.
وی در خصوص سوالات مطرح شده در این نظرسنجی گفت: در خصوص شروع و پایان کلاسهای برخط ۵۹.۷ درصد خیلی خوب، ۲۴.۲ درصد خوب، ۴.۴متوسط، ۱ درصد ضعیف و نیم درصد شرایط را خیلی ضعیف اعلام کردند.
مدیرکل بازرسی وزارت آموزش و پرورش افزود: اولیاء دانشآموزان کیفیت و نحوه ارائه آموزش توسط معلمان را ۵۸ درصد خیلی خوب، ۲۴ درصد خوب، ۱۰ درصد متوسط، ۳ درصد ضعیت و ۲ درصد خیلی ضعیت اعلام کردند.
روستایی، نظر اولیا در خصوص دسترسی دانشآموزان به آموزش مجازی را شامل ۴۴ درصد خیلی خوب، ۳۰ درصد خوب، ۱۶ درصد متوسط، ۵ درصد ضعیف و ۳.۵ درصد خیلی ضعیف اعلام کرد.
وی میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در فضای مجازی از نظر اولیا را ۳۱ درصد خیلی خوب، ۳۳ درصد خوب، ۲۲ درصد متوسط، ۸ درصد ضعیف و ۵۶ درصد خیلی ضعیف اعلام کرد.
مدیرکل بازرسی وزارت آموزش و پرورش گفت: علاوه بر آموزشهای برخط، وزارت آموزش و پرورش بستههای برون خط (آفلاین) نیز به دانشآموزان ارائه کرده که به طور نمونه هم اکنون این بستهها در اختیار دانشآموزان استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته و در مدارس نیز بستههای یادگیری در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد.
روستایی تأکید کرد: وزارت آموزش و پرورش با قدرت پروژه مهر سال تحصیلی آینده را با هدف امید آفرینی آغاز کرده و ستاد برنامه ریزی نیرو انسانی با قدرت کارها را پیش میبرد تا در سال تحصیلی جدید هیچ معلمی و دانشآموزی بدون کلاس نباشد و مدارس از اول مهر به صورت حضوری بازگشایی شود.
وی همچنین با اخذ مجوز استخدام ۳۰ هزار معلم در قالب ماده ۲۸ خبر داد و افزود: لازمه استخدام این تعداد معلم، برگزاری آزمون استخدامی است، چرا که هیچ جایگزینی برای جذب معلم جز آزمون استخدامی وجود ندارد و این امر منوط به شرایط کشور است.