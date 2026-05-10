جنگ ارادهها عنوان هفتادمین شبی بود که مردم شهرستانهای استان تهران آنرا برپاکردند. مردم شب گذشته در تجمعات، با حضور گسترده خود بار دیگر بر وحدت، ایستادگی و حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تجمعات همزمان در شهرهای مختلف شهرستانهای استان تهران برگزار شد و اقشار مختلف مردم از جوانان و خانوادهها تا کسبه و دانشجویان در آن حضور داشتند.
محور اصلی تجمعات دیشب، «جنگ ارادهها» و نقش مقاومت و تابآوری ملت ایران در عبور از بحرانها بود. شرکتکنندگان با سر دادن شعارهایی در حمایت از ملت ایران و نیروهای مسلح، بر استمرار حضور خود در میدان تأکید کردند.