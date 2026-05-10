معاون حل اختلاف رییس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به ضرورت ساماندهی حوزه داوری، گفت: مردم از مراجعه به مؤسسات داوری فاقد مجوز خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در نشست تخصصی که با حضور حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین علوی، معاون حل اختلاف، جهانگیر جوانمرد، معاون پیشگیری از وقوع جرم، نباتی رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب اردبیل، نوری سرپرست مجتمع دادگاه خانواده اردبیل، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره کانون داوران حرفهای استان و جمعی از کارشناسان برگزار شد، مهمترین مسائل و چالشهای حوزه داوری حرفهای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه بر ضرورت ساماندهی حوزه داوری و حمایت از داوران حرفهای دارای پروانه تأکید شد. یکی از محورهای اصلی نشست، موضوع جلوگیری از ادامه فعالیت غیرقانونی مؤسسات داوری غیر حرفهای (فاقد پروانه) بود؛ مؤسساتی که فعالیت آنها به دلیل عدم امکان نظارت دقیق در اکثر موارد موجب سردرگمی و تضییع حقوق شهروندان میشوند.
حاضران در جلسه ضمن بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی این موضوع، بر انجام اقدامات جدیتر برای برخورد با فعالیتهای غیرمجاز، افزایش نظارتها و آگاهیرسانی عمومی تأکید کردند. در ادامه نیز پیشنهادها و راهکارهایی برای تقویت سازوکارهای داوری حرفهای و ارتقای سطح خدمات ارائهشده در این حوزه مطرح شد.
حجت الاسلام علوی همچنین در این جلسه تاکید کرد: مردم از مراجعه به مؤسسات داوری فاقد مجوز خودداری کنند.
در پایان جلسه مقرر شد برنامههای هماهنگتری برای مدیریت و ساماندهی وضعیت مؤسسات داوری در استان اجرا شود تا ضمن حمایت از داوران حرفهای، حقوق شهروندان به شکل دقیقتری حفظ گردد.