تمامی پنج ایستگاه بخش شرقی خط ۷ مترو تهران شامل بسیج، آهنگ، چهلتن دولاب، شهدای هفده شهریور و میدان قیام، با اتمام عملیات فنی و عمرانی از ساعت ۵:۳۰ صبح امرورفعالیت خود را از سر گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: با اتمام عملیات فنی و عمرانی، تمامی پنج ایستگاه شرقی خط ۷ مترو تهران صبح امروز مجدداً به چرخه بهرهبرداری بازگشتند و خدمات رسانی عادی دراین خطوط ادامه دارد.
شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه در این راستا، از صبرو شکیبایی شهروندان بابت هرگونه محدودیت و مشکلاتی که در طول دوره اجرای عملیات فنی ایجاد شد، قدردانی کرد.
شهروندان میتوانند برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعیههای مربوط به مترو تهران، به بازوی اطلاع رسانی مترو تهران در پیام رسان بله به نشانی https://ble.ir/metro_tehranbot مراجعه کنند.