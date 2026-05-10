مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به همراه معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا از روند احداث پست سیار ۶۳ کیلوولت نیرو گاه خورشیدی شمس آباد و خطوط انتقال بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، با توجه به نزدیک شدن به مراحل پایانی احداث نیروگاه خورشیدی ۶۳ مگاواتی شمس آباد، مهندس اکبر حسن بکلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به همراه مهندس محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا از روند احداث پست سیار ۶۳ کیلوولت نیرو گاه خورشیدی شمس آباد و خطوط انتقال بازدید کردند.

هدف از این بازدید چگونگی تزریق برق تولیدی نیروگاه مذکور توسط خطوط انتقال احداث شده به پست شمس آباد ۳ بود.

همچنین در این بازدید که علیرضا پرنده مطلق معاون فنی و مهندسی ساتبا و جلیل جعفری مدیر برق کهریزک نیز حضور داشتند، جلسه‌ای برای تسریع و هماهنگی بیشتر برای بهره برداری و تزریق برق این نیروگاه خورشیدی به شبکه سراسری قبل از آغاز تابستان ۱۴۰۵ برگزار شد.