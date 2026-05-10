به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سردار حجت سفیدپوست گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اقدامات گسترده اطلاعاتی، ماموران هنگ مرزی خرمشهر مستقر در دروازه مرزی شلمچه از قصد قاچاقچیان مبنی بر ورود بار قاچاق از طریق دروازه مرزی به داخل کشور آگاه شدند و موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اقدامات اطلاعاتی در یک عملیات منسجم دو دستگاه خودروی حامل بار قاچاق که قصد ورود به کشور را داشت شناسایی و متوقف کردند. در بازرسی از خودروی‌های توقیفی؛ ۱۱ هزار متر پارچه کشف و توقیف شد.

فرمانده مرزبانی خوزستان با اشاره به دستگیری ۴ متهم در این رابطه، بیان کرد: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را بالغ بر ۱۶۵ میلیارد ریال برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به همراه متهمان دستگیر شده تحویل مراجع ذیصلاح شد.