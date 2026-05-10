رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، تأکید کرد: هدایت نقدینگی مردمی به سمت پروژههای تولیدی و زیرساختی، بهترین راهکار برای جلوگیری از تشدید تورم و بازگرداندن صنایع آسیبدیده به چرخه تولید است.
جعفر قادری در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا وسیما؛ در تشریح برنامههای دولت و مجلس برای بازسازی صنایع آسیبدیده، اظهار کرد: با توجه به محدودیتهایی که در فروش نفت وجود دارد و همچنین افزایش هزینههای جاری دولت، بخشی از تأمین منابع از طریق پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی انجام میشود که نتیجه آن افزایش نقدینگی و تورم است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی افزود: در چنین شرایطی اگر نقدینگی موجود به سمت بازارهایی مانند ارز، سکه، خودرو، زمین و مسکن هدایت شود، عملاً چرخه معیوب تورم تشدید خواهد شد؛ چراکه افزایش تورم موجب رشد نرخ ارز شده و افزایش نرخ ارز نیز مجدداً تورم را تقویت میکند.
قادری با بیان اینکه بهترین راه توقف این چرخه، استفاده از ظرفیتهای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت است، تصریح کرد: این قانون بستر هدایت منابع مالی مردمی را به سمت طرحهای تولیدی و زیرساختی فراهم کرده و امکان تشکیل صندوق پروژههای ارزی و ریالی و همچنین شرکت پروژهها را تسهیل میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بر اساس این قانون، موانع تأسیس صندوق پروژهها و شرکت پروژهها حذف شده و میتوان برای بازسازی واحدهای آسیبدیده، از جمله صنایع فولادی و واحدهای زیرساختی، از سرمایههای مردمی استفاده کرد. به گفته وی، مردم میتوانند با سهامداری در این پروژهها، در بازسازی سریع واحدهای تولیدی مشارکت داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نیز که دارای درآمدهای ارزی هستند، امکان جذب منابع مردمی بهصورت ریالی وجود دارد و بازپرداخت اصل و سود سرمایهگذاری میتواند بهصورت ریالی یا ارزی انجام شود. قادری توضیح داد: در برخی مدلها سود ریالی ۳۰ تا ۳۵ درصدی و در برخی دیگر سود ارزی ۴ تا ۶ درصدی برای سرمایهگذاران پیشبینی شده است.
مشارکت مردم در بازسازی صنایع از طریق صندوق طرح ها و بورس
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به ظرفیتهای بازار سرمایه گفت: انتشار سهام و مشارکت مردم در طرح ها از طریق بورس امکانپذیر است و حتی در شرایط فعلی نیز انتشار سهام جدید محدودیتی ندارد. همچنین در برخی طرحها میتوان کف سود سرمایهگذاران را تضمین کرد تا نگرانی مردم برای ورود به این پروژهها کاهش یابد.
قادری با اشاره به الگوهای مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) اظهار داشت: مدلهای مختلفی از جمله BOT، BOO و سایر روشهای مشارکت عمومی و خصوصی در کشور قابل استفاده است و میتوان از این طریق منابع داخلی و خارجی را برای بازسازی صنایع و اجرای پروژههای زیربنایی جذب کرد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس افزود: یکی از بهترین روشها برای حفظ ارزش سرمایهها، جذب منابع ارزی و سپردهگذاری ارزی در شبکه بانکی است؛ بهگونهای که سرمایهگذاران سود ارزی دریافت کنند و از محل این سپردهها، تسهیلات ریالی برای سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی اعطا شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به ظرفیت صندوقهای تضمین اشاره کرد و گفت: این صندوقها میتوانند مشکل وثیقه سرمایهگذاران را برطرف کرده و مسیر ورود مردم به بازار سرمایه و پروژههای تولیدی را تسهیل کنند.
قادری در پایان تأکید کرد: در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، روشهای متنوعی برای تأمین مالی پیشبینی شده که در صورت اجرای صحیح، میتواند به بازسازی سریع صنایع آسیبدیده، توسعه زیرساختها و تقویت تولید ملی کمک کند.