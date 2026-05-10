هفته سی و ششم فوتبال لیگ برتر انگلیس با برتری پرگل منچسترسیتی و توقف لیورپول پیگیری شد.

من سیتی هنوز امیدوار است، توقف لیورپول و یونایتد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

لیورپول ۱ - ۱ چلسی

- رایان گراونبرخ در دقیقه ۶ لیورپول را پیش انداخت، اما تیم چلسی با گل دقیقه ۳۵ انزو فرناندس بازی را به تساوی کشاند.

برایتون ۳ - ۰ وولورهمپتون

فولام ۰ - ۱ بورنموث

ساندرلند ۰ - ۰ منچستریونایتد

منچسترسیتی ۳ - ۰ برنتفورد (گل‌ها: ژرمی دوکو در دقیقه ۶۰، ارلینگ هالند ۷۵ و عمر مرموش ۲ + ۹۰)

* برنامه - یک شنبه ۱۹ اردیبهشت:

برنلی - آستون ویلا

کریستال پالاس - اورتون

ناتینگام فارست - نیوکاسل یونایتد

وستهام یونایتد - آرسنال

* دوشنبه ۲۰ اردیبهشت:

تاتنهام - لیدزیونایتد

- در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۷۶ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های منچسترسیتی با ۷۴ و منچستریونایتد با ۶۵ امتیاز دوم و سوم هستند و هر سه تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا راه یافته‌اند. تیم‌های لیورپول با ۵۹ و آستون ویلا با ۵۸ امتیاز چهارم و پنجم هستند.

در پائین جدول تیم‌های وستهام یونایتد با ۳۶، برنلی با ۲۰ و وولورهمپتون با ۱۸ امتیاز هجدهم تا بیستم هستند که سقوط تیم‌های برنلی و وولورهپتون به دسته چمپیونشیپ مسجل شده است. از لیگ برتر انگلیس ۳ تیم به دسته چمپیونشیپ سقوط می‌کنند. از دسته چمپیونشیپ تا کنون صعود تیم‌های کاونتری سیتی و ایپسویچ تاون محرز شده است.