هفته سی و ششم فوتبال لیگ برتر انگلیس با برتری پرگل منچسترسیتی و توقف لیورپول پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
لیورپول ۱ - ۱ چلسی
- رایان گراونبرخ در دقیقه ۶ لیورپول را پیش انداخت، اما تیم چلسی با گل دقیقه ۳۵ انزو فرناندس بازی را به تساوی کشاند.
برایتون ۳ - ۰ وولورهمپتون
فولام ۰ - ۱ بورنموث
ساندرلند ۰ - ۰ منچستریونایتد
منچسترسیتی ۳ - ۰ برنتفورد (گلها: ژرمی دوکو در دقیقه ۶۰، ارلینگ هالند ۷۵ و عمر مرموش ۲ + ۹۰)
* برنامه - یک شنبه ۱۹ اردیبهشت:
برنلی - آستون ویلا
کریستال پالاس - اورتون
ناتینگام فارست - نیوکاسل یونایتد
وستهام یونایتد - آرسنال
* دوشنبه ۲۰ اردیبهشت:
تاتنهام - لیدزیونایتد
- در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۷۶ امتیاز صدرنشین است و تیمهای منچسترسیتی با ۷۴ و منچستریونایتد با ۶۵ امتیاز دوم و سوم هستند و هر سه تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا راه یافتهاند. تیمهای لیورپول با ۵۹ و آستون ویلا با ۵۸ امتیاز چهارم و پنجم هستند.
در پائین جدول تیمهای وستهام یونایتد با ۳۶، برنلی با ۲۰ و وولورهمپتون با ۱۸ امتیاز هجدهم تا بیستم هستند که سقوط تیمهای برنلی و وولورهپتون به دسته چمپیونشیپ مسجل شده است. از لیگ برتر انگلیس ۳ تیم به دسته چمپیونشیپ سقوط میکنند. از دسته چمپیونشیپ تا کنون صعود تیمهای کاونتری سیتی و ایپسویچ تاون محرز شده است.