مدیرعامل آبفا اهواز از شناسایی و کشف بیش از ۵۰ هزار فقره انشعاب غیرمجاز آب در سال گذشته خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از این انشعابات پس از طی مراحل قانونی به انشعاب مجاز تبدیل شده‌اند و سایر پرونده‌ها نیز در دست بررسی و اقدام قانونی قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عبیداوی با اشاره به اجرای مستمر طرح مقابله با استفاده‌های غیرقانونی از شبکه توزیع آب اظهار کرد: برخورد با انشعابات غیرمجاز با هدف صیانت از منابع آبی، حفظ حقوق مشترکان و ارتقا پایداری شبکه توزیع آب در دستور کار این شرکت قرار دارد.

وی افزود: از مجموع انشعابات غیرمجاز شناسایی‌شده، تاکنون ۱۰ هزار و ۱۰۰ فقره پس از طی فرآیند‌های قانونی به انشعاب مجاز تبدیل شده و سایر موارد نیز در حال طی کردن مراحل قانونی هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز با بیان اینکه استفاده غیرمجاز از شبکه آب تبعات گسترده‌ای برای شهر و شهروندان به همراه دارد تصریح کرد: این‌گونه تخلفات علاوه بر هدر رفت منابع ارزشمند آب، موجب افت فشار شبکه، کاهش کیفیت آب شرب و ایجاد نارضایتی در میان شهروندان می‌شود.

عبیداوی ادامه داد: اکیپ‌های اجرایی و نظارتی شرکت به‌صورت مستمر در حال پایش شبکه توزیع آب در مناطق مختلف اهواز هستند و با هرگونه استفاده غیرقانونی از شبکه آب برابر ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

وی همچنین بر نقش مشارکت شهروندان در شناسایی تخلفات تاکید کرد و گفت: همکاری مردم در گزارش موارد مشکوک می‌تواند نقش موثری در جلوگیری از هدررفت آب و توزیع عادلانه این سرمایه حیاتی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز، مراتب را از طریق تماس با مرکز ارتباط با مشتریان ۱۲۲ اطلاع‌رسانی کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

در شهرستان اهواز ۱۵۰ ایستگاه پمپاژ فاضلاب وجود دارد که در زمان بارندگی به دفع آب‌های سطحی کمک می‌کنند.