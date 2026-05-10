مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از ترافیک در برخی معابر و بزرگراههای پایتخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرد: در مسیر غرب به شرق، بزرگراههای شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد ترافیک است.
مسیر شرق به غرب بزرگراههای شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، صدر ازبزرگراه شهید صیاد شیرازی تا مدرس، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی ترافیک گزارش شده است.
مسیر جنوب به شمال بزرگراههای نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد ترافیک است.
پلیس راهور تهران بزرگ توصیه میکند: با نصب تابلوهای تعیین سرعت مجاز و دوربینها در معابر و راهها سعی پلیس بر ملزم نمودن رانندگان محترم به حرکت کردن با سرعت مطمئنه بوده تا مهمترین اصل رانندگی ایمن رعایت شود.