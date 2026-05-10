ضربه اطلاعاتی پلیس در ساوه؛ ۷ متهم به همکاری با شبکههای معاند بازداشت شدند
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از بازداشت هفت نفر به اتهام همکاری اطلاعاتی با شبکههای معاند و ارسال تصاویر و اطلاعات مرتبط با مراکز نظامی، انتظامی و ایستهای بازرسی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
سرهنگ مجتبی جمالی گفت: در پی یک عملیات اطلاعاتی و انتظامی، هفت نفر وابسته به گروههای متخاصم که اقدام به ارسال تصاویر و اطلاعات مربوط به محل حضور نیروهای نظامی و انتظامی، مراکز امداد و نجات و ایستهای بازرسی به شبکههای ضدایرانی میکردند، شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
فرمانده انتظامی ساوه در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند