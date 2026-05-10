وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: روایت سفرها، مجاهدتها و میراثفرهنگی برادران امیدوار، از پیشگامان جهانگردی نوین ایران، فراتر از یک تجربه فردی، بخشی از حافظه تاریخی و سرمایه نمادین ملت ایران است که در ذهن و ضمیر نسلهای آینده ماندگار خواهد ماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سیدرضا صالحیامیری در آیین تشییع و وداع با زندهیاد عیسی امیدوار ، پیشگام جهاانگردی نوین ایران ، با تجلیل از نقش تاریخی برادران امیدوار در معرفی فرهنگ و هویت ایران به جهان، آنها را سرمایههای مانای ایران» توصیف کرد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به جایگاه ممتاز برادران امیدوار در تاریخ معاصر ایران، افزود : یقین دارم که از برادران امیدوار همواره به نیکی یاد خواهد شد؛ چراکه این دو برادر، تمام عمر و ظرفیت وجودی خود را وقف شناخت انسان، فرهنگ و تمدن کردند و میراثی کمنظیر از خود بر جای گذاشتند.
وی با تاکید بر نقش تمدنی و هویتی سفرهای برادران امیدوار گفت : سفر این دو جهانگرد ایرانی به اقصی نقاط جهان، روایتی تاریخی از حضور فرهنگ ایرانی در گستره جهان محسوب میشود؛ روایتی که از قطب شمال تا قطب جنوب امتداد یافت و تصویری انسانی، فرهنگی و تمدنی از ایران را در حافظه جهانی ثبت کرد.
صالحیامیری با تبیین مفهوم «سرمایه ماندگار» در عرصه فرهنگ و میراث، افزود : برخی سرمایهها با گذر زمان از میان میروند، اما برخی دیگر به سرمایههای جاودانه ملی تبدیل میشوند؛ برادران امیدوار از جمله چهرههایی هستند که فراتر از زیست فردی، به بخشی از حافظه تاریخی ملت ایران بدل شدهاند و بیتردید نسلهای آینده نیز از آنان به نیکی یاد خواهند کرد.
وی گفت : انسانها همگی طعم مرگ را خواهند چشید، اما تفاوت در آن است که برخی افراد پس از کوچ از جهان فانی نیز در قلب مردم زنده میمانند و نامشان با احترام و بزرگی یاد میشود؛ برادران امیدوار از جمله همین شخصیتهای ماندگار و الهامبخش هستند که تاریخ فرهنگی ایران، آنان را فراموش نخواهد کرد.
آیین وداع با زندهیاد عیسی امیدوار، از پیشگامان جهانگردی، مستندسازی فرهنگی و روایتگران هویت ایرانی در عرصه جهانی، صبح امروز با حضور، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، جمعی از مسئولان فرهنگی، پژوهشگران، هنرمندان و علاقهمندان حوزه میراثفرهنگی در محل موزه برادران امیدوار در مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد برگزار شد.
عیسی امیدوار به همراه برادرش عبدالله امیدوار، در سال ۱۳۳۳ سفر تاریخی خود را به دور دنیا آغاز کردند و بهعنوان نخستین جهانگردان ایرانی، با سفر به ۹۹ کشور جهان، مجموعهای ارزشمند از آثار فرهنگی، مردمشناختی و مستندات تمدنی را گردآوری کردند؛ گنجینهای که امروز در موزه برادران امیدوار در مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد نگهداری میشود و بهعنوان بخشی از حافظه فرهنگی ایران معاصر شناخته میشود.
پیکر مرحوم عیسی امیدوار پس از آیین تشییع، در قطعه نامآوران بهشتزهرا (س) آرام گرفت.