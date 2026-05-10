مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون از افزایش قابل توجه استفاده از ابزار و تجهیزات غیرشیمیایی و ترکیبات زیستی در روند مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی در مزارع و باغ‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون با اشاره به سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ترویج کشاورزی سالم و پایدار گفت: در سطحی حدود ۷ هزار و ۶۵۰ هکتار از مزارع شهرستان کازرون روش‌های غیرشیمیایی و ترکیبات زیستی برای کنترل و کاهش جمعیت آفات و عوامل بیماری زا در مزارع و باغ‌های این شهرستان مورد استفاده قرار گرفته است.

او افزود: از تله‌های نوری و فرمونی، کارت‌های رنگی، جلب کننده‌های تغذیه‌ای و ترکیبات زیستی حاوی قارچ‌های خاکزی و مفید نظیر گونه‌های تریکودرما، مایکوریزا و باسیلوس در سطح ۶۵۰ هکتار اراضی زراعی و ۷ هزار هکتار از باغ‌های مرکبات و انار شهرستان کازرون بهره گرفته شده که ضمن حفظ تعادل زیست محیطی، موجب کاهش مصرف سموم شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی شده است.

آقایی ادامه داد: استفاده کشاورزان از این شیوه‌ها رو به افزایش است و بسیاری از بهره برداران پس از مشاهده عملکرد تله‌های نوری و فرمونی و ترکیبات زیستی، نسبت به تهیه و به کارگیری این ابزار‌ها اقدام کرده‌اند، زیرا زمان دقیق ظهور نسل‌های آفت تعیین می‌شود و بر این اساس، بهترین زمان مبارزه انتخاب و از مصرف تصادفی تقویمی و بی رویه آفتکش‌ها جلوگیری خواهد شد.

او اضافه کرد:کارشناسان حفظ نباتات جهاد کشاورزی کازرون در طول فصل زراعی به طور منظم بر نحوه استفاده از این تجهیزات نظارت دارند و آموزش‌های لازم را به کشاورزان ارائه دادند تا بازدهی این ابزار‌ها به شکل مطلوبی افزایش یابد.

مدیر جهاد کشاورزی کازرون بیان کرد: هدف نهایی این است که شهرستان کازرون به یکی از مناطق پیشرو در تولید محصولات کشاورزی سالم و بدون باقی مانده سموم شیمیایی تبدیل شود تا الگوی موفقی برای توسعه کشاورزی پایدار در استان فارس و کشور باشد.