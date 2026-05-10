حمید باقری کارشناس مسائل حج با اشاره به حساسیت سعودی‌ها در موضوع زیارت و حضور در اماکن مذهبی گفت: زائران تمتع در ایام حج باید نسبت به حساسیت‌های سعودی‌ها آگاه باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، حمید باقری کارشناس مسائل حج درباره اشنایی زائران خانه خدا با آداب و رسوم سعودی‌ها و همچنین حساسیت آنها در مکان‌های مذهبی نکاتی بیان کرده است.

آقای باقری گفت: در مسجد النبی و مسجد الحرام عبور از مقابل نمازگزاران هنگامی که در حال نماز هستند، مضموم است و باید زائران ایرانی به این نکته دقت داشته باشند.

وی توصیه کرد: همچنین زائران ایرانی از همراه داشتن مهر یا دستمال کاغدی برای سجده خودداری کنند.

این کارشناس مسائل حج افزود:نکته بعدی خارج شدن از مسجد النبی یا مسجدالحرام هنگام اذان است. این اقدام در عرف سعودی‌ها پسندیده نیست.

آقای باقری در توصیه‌ای دیگر از زائران ایرانی درخواست کرد: با صدای بلند در قبرستان بقیع ادعیه نخوانند.

وی با اشاره به اینکه چیزی نباید از حرمین به عنوان تبرکی برداشت، افزود: برداشتن خاک از قبرستان بقیع یا کندن نخ از پرده کعبه از شئون مختلفی دارای اشکال است.