مردم خراسان جنوبی در هفتادمین شب حضور پرشکوه و مقتدرانه خود، گرد هم آمدند و برای پیروزی مدافعان امنیت و نیرو‌های مسلح کشورمان ایران، دعا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مردم از پیر و جوان، مرد و زن گرد هم آمدند تا در هفتادمین شب از فراق رهبر محبوب خود، آیین سوگواری و میثاق را برگزار کنند.

شرکت‌کنندگان با تصاویری از رهبر شهید و سرداران مقاومت، بار دیگر بر ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی تأکید کردند.

در این اجتماع پرشور مردم خراسان جنوبی، اقتدار نیرو‌های مسلح در میدان و حضور آحاد مردم در عرصه‌ی خیابان را عامل اصلی پیروزی رزمندگان و زمین گیر شدن امریکا و رژیم صهیونی دانستند.