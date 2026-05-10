مردم خراسان جنوبی در هفتادمین شب حضور پرشکوه و مقتدرانه خود، گرد هم آمدند و برای پیروزی مدافعان امنیت و نیروهای مسلح کشورمان ایران، دعا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مردم از پیر و جوان، مرد و زن گرد هم آمدند تا در هفتادمین شب از فراق رهبر محبوب خود، آیین سوگواری و میثاق را برگزار کنند.
شرکتکنندگان با تصاویری از رهبر شهید و سرداران مقاومت، بار دیگر بر ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای استکبار جهانی تأکید کردند.
در این اجتماع پرشور مردم خراسان جنوبی، اقتدار نیروهای مسلح در میدان و حضور آحاد مردم در عرصهی خیابان را عامل اصلی پیروزی رزمندگان و زمین گیر شدن امریکا و رژیم صهیونی دانستند.