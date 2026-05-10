به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود با اشاره به بازیدید تیم کارشناسی بیمه محصولات باغی از باغ های زردآلوی شاهرود گفت : این شهرستان ۴۳۰ هکتار باغ زردآلو دارد که بر اثر سرمای اخیر، بخشی از آن آسیب دیده است .

محمدحسن غریب‌مجنی افزود: غالب ارقام کشت شده در بخشمرکزی شاهرود ، رقم رجبعلی است که به دلیل حساسیت بالا به سرما، بیشترین آسیب را دیده اما سایر ارقام نظیر جهانگیری و خیبه‌ای، مقاومت بهتری در برابر سرمای دیررس بهاره از خود نشان داده‌ است.

وی با اشاره به ادامه بازدیدهای کارشناسان بیمه ای به منظور بررسی دقیق ابعاد خسارت و حمایت از باغداران آسیب‌دیده تصریح کرد: توجه باغداران به توصیه‌های کارشناسی و استفاده از ارقام مقاوم‌تر در سال‌های آتی مهم است .