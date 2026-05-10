پخش زنده
امروز: -
برآوردهای اولیه کارشناسان جهاد کشاورزی خسارت ۶۰ درصدی سرمای بهاره به باغ های زردآلوی شاهرود را تایید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود با اشاره به بازیدید تیم کارشناسی بیمه محصولات باغی از باغ های زردآلوی شاهرود گفت : این شهرستان ۴۳۰ هکتار باغ زردآلو دارد که بر اثر سرمای اخیر، بخشی از آن آسیب دیده است .
محمدحسن غریبمجنی افزود: غالب ارقام کشت شده در بخشمرکزی شاهرود ، رقم رجبعلی است که به دلیل حساسیت بالا به سرما، بیشترین آسیب را دیده اما سایر ارقام نظیر جهانگیری و خیبهای، مقاومت بهتری در برابر سرمای دیررس بهاره از خود نشان داده است.
وی با اشاره به ادامه بازدیدهای کارشناسان بیمه ای به منظور بررسی دقیق ابعاد خسارت و حمایت از باغداران آسیبدیده تصریح کرد: توجه باغداران به توصیههای کارشناسی و استفاده از ارقام مقاومتر در سالهای آتی مهم است .