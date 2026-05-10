خانوار‌های با رقم انتهایی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ به فروشگاه‌های منتخب مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژخواهد شد.

این افراد می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های خرد و زنجیره‌ای مبادرت به خرید اقلام مشمول طرح کنند.

اقلام کالابرگ شامل گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کم‌چرب، ماست کم چرب، پنیر و انواع میوه و سبزیجات است.

بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهلت خرید اعتبار کالابرگ اردیبهشت ماه تا پایان خرداد است.

همچنین یارانه غیرنقدی سایر خانوار‌های ایرانی جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه شارژ خواهد شد.