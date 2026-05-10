تمدید خودکار اجاره مسکن و واحدهای صنفی به مدت دو ماه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، امیرحسین حمزه‌نوا رئیس اتاق اصناف شهرستان آمل از تمدید دو ماهه اجاره مسکن و واحد‌های صنفی خبر داد و گفت: این اقدام با هماهنگی اتحادیه‌های زیرپوشش این اتاق صورت گرفته است.

حمزه‌نوا افزود: بخشنامه شورای عالی امنیت ملی در خصوص تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره، به‌زودی به تمامی مشاوران املاک این شهرستان ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف آمل تصریح کرد: این اقدام حمایتی به منظور کاهش فشار‌های اقتصادی در شرایط اضطرار فعلی مصوب شده و تمامی قرارداد‌های اجاره (مسکونی و صنفی) که موعد آنها فرا می‌رسد، مشمول تمدید خودکار دو ماهه خواهند بود.

حمزه‌نوا اضافه کرد: با اجرای این مصوبه، تمدید‌ها نیازی به توافق جدید با موجر یا مراجعه حضوری به بنگاه نخواهد داشت و مشاوران املاک ملزم به رعایت این مهلت در سامانه خودنویس هستند.

رئیس اتاق اصناف آمل از شهروندان نیز خواست در صورت بروز هرگونه مشکل پس از ابلاغ رسمی، موضوع را از طریق مراجع قانونی و تعزیرات پیگیری کنند.