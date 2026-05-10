همزمان با هفتادمین شب عروج ملکوتی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، مردم ولایت‌مدار و بصیر بخش رودهن با حضور در اجتماعی پرشور، بر ادامه مسیر سبز ولایت و پاسداری از آرمان‌های رهبر شهید انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم رودهن در این اجتماع حماسی، با سردادن شعار‌های «لبیک یا خامنه‌ای» و «ای رهبر آزاده، آماده‌ایم آماده»، اعلام کردند که ۷۰ شب بی‌قراری و حضور پی‌درپی در صحنه، نشانه‌ای از پیوند ناگسستنی امت با ولایت است. اهالی این بخش سرافراز تأکید کردند که خون پاک رهبر شهید، موجب رویش‌های جدید در جبهه مقاومت شده و عزم ملت را برای حمایت از مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، راسخ‌تر از پیش کرده است.