به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «ابوالفضل شکارچی» سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح درباره اقدامات خصمانه آمریکا در منطقه اظهار داشت: ابتکار عمل در دست نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران است و توانمندی رزمندگان ایران‌زمین در سطح بسیار خوبی قرار دارد.

سردار شکارچی با هشدار به برخی کشور‌های منطقه در خصوص تبعات همراهی با ارتش تروریستی آمریکا گفت: هر کشوری که علیه ایران اقدام کند با واکنش قاطع نیروهای مسلح کشورمان مواجه خواهد شد.