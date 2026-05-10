سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: هر کشوری که علیه ایران اقدام کند با واکنش قاطع نیروهای مسلح کشورمان مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «ابوالفضل شکارچی» سخنگوی ارشد نیروهای مسلح درباره اقدامات خصمانه آمریکا در منطقه اظهار داشت: ابتکار عمل در دست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و توانمندی رزمندگان ایرانزمین در سطح بسیار خوبی قرار دارد.
سردار شکارچی با هشدار به برخی کشورهای منطقه در خصوص تبعات همراهی با ارتش تروریستی آمریکا گفت: هر کشوری که علیه ایران اقدام کند با واکنش قاطع نیروهای مسلح کشورمان مواجه خواهد شد.