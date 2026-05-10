مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان از آغاز عملیات تعیین حریم و عرصه «قلعه کمیز» در شهرستان رودان و «قلعه کردر» در شهرستان میناب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عادل شهرزاد با اشاره به اهمیت تاریخی قلعه کمیز و قلعه کردر اظهار کرد: تعیین حریم آثار تاریخی یکی از مهمترین ابزارهای حقوقی و حفاظتی برای جلوگیری از تعرض، ساختوسازهای غیرمجاز و تخریب تدریجی بناهای دارای ارزش تاریخی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با بیان اینکه اعتبار این طرح از محل اعتبارات استانی تأمین شده، افزود: مطالعات تعیین حریم شامل بررسیهای میدانی، مستندسازی باستانشناختی، تحلیل ساختار تاریخی، مطالعات توپوگرافی و ارزیابی ظرفیتهای فرهنگی و منظر تاریخی پیرامون این بناها خواهد بود تا محدودههای حفاظتی و ضوابط قانونی متناسب با ارزشهای تاریخی هر اثر تدوین شود.
او بیان کرد: قلعه تاریخی کمیز از جمله قلعههای خشتی کشور و متعلق به اواسط دوره اسلامی است. قلعه کردر میناب نیز که به دوره قاجاریه تعلق دارد، با کاربری نظامی و دفاعی و با استفاده از خشت ساخته شده است. این دو بنا علاوه بر نقش دفاعی در ادوار گذشته، بازتابدهنده بخشی از هویت تاریخی، معماری بومی و تحولات اجتماعی منطقه هستند.
شهرزاد افزود: تعیین حریم این آثار نهتنها اقدامی حفاظتی، بلکه بخشی از رویکرد توسعهمحور میراثفرهنگی در استان بهشمار میرود؛ چراکه حفاظت علمی از بناهای تاریخی زمینهساز معرفی ظرفیتهای کمتر شناختهشده گردشگری و ایجاد بسترهای اقتصادی جدید برای جوامع محلی خواهد بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان تأکید کرد: پس از تکمیل مطالعات فنی و تصویب نهایی در شورای حریم وزارت میراثفرهنگی، ضوابط حفاظتی این دو قلعه برای تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای محلی لازمالاجرا خواهد بود.