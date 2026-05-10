فرمانده انتظامی میاندوآب از شناسایی و دستگیری عاملان آتش‌سوزی یک دستگاه خودرو دنا در کمتر از ۱۲ ساعت خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده انتظامی میاندوآب گفت: ماموران انتظامی شهرستان میاندوآب عاملان آتش‌سوزی یک دستگاه خودرو دنا را در کمتر از ۱۲ ساعت شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ فخرالدین رستم پور افزود: متهم اصلی آتش سوزی خودرو در تحقیقات خود؛ انگیزه ارتکاب جرم را اختلاف مالی با مالک خودرو اعلام کرد که با تشکیل پرونده مقدماتی؛ متهمین به مراجع قضایی معرفی شدند.