به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی، عبور امواجی کم دامنه از تراز میانی جو، بعدازظهر امروز سبب رشد ابر‌های همرفتی، وزش باد و رگبار‌های پراکنده همراه با رعدوبرق (در مناطق مستعد بارش تگرگ) بویژه در نیمه شمالی استان خواهد شد.

جو استان طی روز دوشنبه نسبتاً پایدار و بدون بارندگی پیش بینی می‌شود.

از روز سه شنبه با عبور امواج بارشی از منطقه شاهد رگبار‌های بهاره و رعدوبرق توام با وزش باد گاهی شدید در سطح استان خواهیم بود که با احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها همراه خواهد شد.

از لحاظ دمایی طی ۲۴ ساعت گذشته تغییرات دمایی ارومیه بین ۸ و ۲۱ درجه سلسیوس در نوسان بوده و طی این مدت تکاب با ۲ و پلدشت با ۲۵ درجه به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان گزارش شده‌اند و براساس الگو‌های دمایی، روند تدریجی افزایش دما طی روز‌های آینده در سطح استان ادامه خواهد داشت.