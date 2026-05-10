عبور امواجی کم دامنه از تراز میانی جو، سبب رشد ابرهای همرفتی، وزش باد و رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق بویژه در نیمه شمالی آذربایجان غربی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی، عبور امواجی کم دامنه از تراز میانی جو، بعدازظهر امروز سبب رشد ابرهای همرفتی، وزش باد و رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق (در مناطق مستعد بارش تگرگ) بویژه در نیمه شمالی استان خواهد شد.
جو استان طی روز دوشنبه نسبتاً پایدار و بدون بارندگی پیش بینی میشود.
از روز سه شنبه با عبور امواج بارشی از منطقه شاهد رگبارهای بهاره و رعدوبرق توام با وزش باد گاهی شدید در سطح استان خواهیم بود که با احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها و رودخانهها همراه خواهد شد.
از لحاظ دمایی طی ۲۴ ساعت گذشته تغییرات دمایی ارومیه بین ۸ و ۲۱ درجه سلسیوس در نوسان بوده و طی این مدت تکاب با ۲ و پلدشت با ۲۵ درجه به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان گزارش شدهاند و براساس الگوهای دمایی، روند تدریجی افزایش دما طی روزهای آینده در سطح استان ادامه خواهد داشت.