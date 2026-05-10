یک کوهنورد نهاوندی که در ارتفاعات منطقه حفاظتشده ملوسان دچار سانحه سقوط شده بود، با اقدام بهموقع و همکاری مشترک محیطبانان منطقه و نیروهای جمعیت هلالاحمر، از مرگ حتمی نجات یافت و به مراکز درمانی منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسئول منطقه حفاظتشده ملوسان نهاوند، با اعلام این خبر گفت: پس از دریافت گزارش مبنی بر سقوط یک کوهنورد در ارتفاعات این منطقه، بلافاصله تیمهای محیطبانی به محل اعزام شدند. عملیات امداد و نجات با هماهنگی کامل و همکاری مؤثر نیروهای جمعیت هلالاحمر شهرستان نهاوند صورت گرفت و این تلاش مشترک، منجر به نجات جان مصدوم و انتقال وی به مراکز درمانی شد.
احمد بتویی، در پایان با اشاره به شرایط خاص طبیعی منطقه حفاظتشده ملوسان، از کوهنوردان و تمامی گردشگران خواست تا با رعایت کامل نکات ایمنی، از بروز حوادث مشابه جلوگیری نمایند.