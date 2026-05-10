شبکه دانشگاههای عضو بریکس (BRICS Universities Network) پس از بررسی توانمندیهای علمی و پژوهشی در حوزه محیطزیست، دانشگاه فردوسی مشهد را بهعنوان دانشگاه هماهنگکننده در گروه بینالمللی «بومشناسی و تغییر اقلیم» انتخاب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: در پی تعاملات و پیگیریهای انجامشده مدیریت همکاریهای علمی بینالمللی و با مشارکت گروه جغرافیا، شبکه دانشگاههای عضو بریکس (BRICS Universities Network)، دانشگاه فردوسی مشهد را بهعنوان دانشگاه هماهنگکننده در حوزه بومشناسی و تغییر اقلیم در گروه بینالمللی مرتبط با این موضوع معرفی کرد.
این انتخاب بر اساس ارزیابی فعالیتهای علمی و پژوهشی در حوزههای مرتبط با مطالعات محیطی، بومشناسی و سنجش از دور صورت گرفته است. گروه جغرافیا و حوزههای پژوهشی مرتبط در سالهای اخیر در زمینه مطالعه تغییرات اقلیمی، تحلیل دادههای محیطی و کاربرد فناوریهای سنجش از دور فعالیتهایی داشتهاند که در این فرایند مورد توجه قرار گرفته است.
شبکه دانشگاههای بریکس بستری برای همکاری علمی میان دانشگاههای کشورهای عضو این گروه فراهم میکند و فعالیت گروههای تخصصی آن با هدف توسعه پژوهشهای مشترک، تبادل علمی و گسترش همکاریهای دانشگاهی در حوزههای مختلف علمی دنبال میشود.
گفتنی است، انتخاب دانشگاه فردوسی مشهد بهعنوان هماهنگکننده این حوزه میتواند زمینه تعاملات علمی بیشتر با دانشگاههای عضو این شبکه را در موضوعات مرتبط با بومشناسی و تغییر اقلیم فراهم کند.