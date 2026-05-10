رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به انسداد ۶ محور در کشور؛ از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت جاده‌ها را جویا شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: ترافیک در آزادراه قزوین–کرج حدفاصل استاندارد تا پل کلاک، آزادراه ساوه–تهران در محدوده‌های نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی و همچنین محور شهریار–تهران در محدوده شهرقدس سنگین گزارش شده است.

وی افزود: تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان جریان دارد و محور‌های شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در برخی محور‌های استان خراسان شمالی بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا همچنین درباره محور‌های مسدود کشور گفت: محور قدیم بستان‌آباد–میانه در محدوده قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیر‌های جایگزین انجام می‌شود. محور پاتاوه–دهدشت نیز تا اطلاع بعدی مسدود است.

وی افزود: محور‌های گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا و وازک–بلده نیز دارای انسداد فصلی هستند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت جاده‌ها را بررسی کرده و با رعایت قوانین رانندگی، سفری ایمن داشته باشند.