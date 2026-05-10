فرمانده انتظامی دزفول گفت: طرح پاکسازی صنف ضایعاتی این شهرستان به منظور مبارزه جدی با خرید و فروش اموال مسروقه اجرا و در این راستا، ۱۱ واحد صنفی متخلف همدست با سارقان شناسایی و پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ احسان بردیا بیان کرد: اجرای طرح پاکسازی صنف ضایعاتی در این شهرستان پس از هماهنگی با دادستان عمومی و انقلاب دزفول آغاز و در این طرح ۳۷ سارق، مالخر و معتاد متجاهر دستگیر و ۱۱ واحد صنفی نیز پلمب شد.

وی با اشاره به بازدید از ۵۰ واحد ضایعاتی در دزفول با اجرای این طرح افزود: مقادیر زیادی انواع اموال سرقت شده از قبیل لوازم خودرو، لوازم منزل، لوازم ساختمانی و کابل‌های برق کشف شد.

فرمانده انتظامی دزفول با بیان اینکه با اجرای این طرح، ۲۷ فقره سرقت کشف شد، بر تداوم اجرای طرح‌های مبارزه با سرقت در این شهرستان تاکید کرد.

وی همچنین از شهروندان خواست از خرید انواع لوازم از دستفروشان مشکوک پرهیز کنند و در صورت مشاهده مراتب را به پلیس اطلاع دهند.