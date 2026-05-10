رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت: طرح بهسازی و ایمن سازی ۱۰ مسیر اصلی معادل ۱۵ هزار کیلومتر آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رضا اکبری گفت : ایمن سازی این جاده ها با ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از اول اردیبهشت آغاز شده و این رقم تا ۵۰ همت افزایش می‌یابد .

وی افزود: برای این کار ، تاکنون سه هزار میلیارد تومان از این منابع و چهار هزار میلیارد تومان قیر تخصیص یافته است.

اکبری تصریح کرد: این طرح‌ها به طور شاخص در کرمان، با ۱۹ تیم و در کل کشور با ۱۶۰ تیم فعال است و شمار تیم های اجرایی تا پایان سال به ۳۶۰ تیم خواهد رسید

به گفته وی ، در جاده تهران - مشهد در محدوده ۶۰۰ کیلومتری استان سمنان نیز طرح بهسازی در دو بخش شرق و غرب با شش تیم در حال اجراست.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور همچنین از ایمن سازی نقاط حادثه خیر و راه‌های روستایی و ایجاد روشنایی هم خبر داد و گفت: خسارت‌های حمل و نقل جاده‌ای با اولویت بندی در کشور برطرف می‌شود و در استان سمنان تا کنون ۶۵۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی هزینه شده است