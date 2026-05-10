ویژه برنامه «طرح مورچگان» در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز ۲ بیرجند برای اولین بار در خراسان جنوبی در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی با بیان اینکه ویژه برنامه «طرح مورچگان» در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز ۲ بیرجند برای اولین بار در خراسان جنوبی در حال برگزاری است گفت: این طرح با هدف آشنایی اعضا با شگفتیهای زندگی مورچهها در فضایی پرنشاط و آموزنده در حال اجراست.
مظهری با اشاره به اینکه تاکنون ۱۰۰ کودک و نوجوان خراسان جنوبی از این طرح بازدید کردهاند و به سفری علمی، فرهنگی و قرآنی رفتهاند گفت: در این برنامه کودکان و نوجوانان با ساخت لانه مورچه، طراحی و ساخت مورچهها، معرفی کتابهای علمی، آشنایی با اجزای بدن این حشره، شیوه زندگی و خوراک آن، قصهگویی از سوره نمل، شعرخوانی و نگارش متن ادبی، تجربهای متفاوت و الهامبخش را پشت سر میگذارند.
وی افزود:علاقه مندان میتوانند همه روزه برای بهرهمند شدن از این برنامه با هماهنگی و با مرکز شماره دو کانون بیرجند به شماره ۳۲۳۱۱۲۸۰ تماس بگیرند.