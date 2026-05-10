به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سردار سرتیپ محمود میر فیضی در این پیام گفت: شهادت افتخار عظیمی است که تنها نصیب بندگان خاص خدا می شود، افتخار دفاع از امنیت وطن توفیق مضاعفی برای شهیدان این مرز و بوم است که گام در صیانت از امنیت و آسایش میهن عزیزمان نهاده‌اند.

متن کامل این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انّا لله و انّا الیه راجعون

با قلبی آکنده از غم و اندوه و با توکل بر خداوند متعال، شهادت غرورآفرین استواریکم عرفان رماوندی از مأموران شریف و ایثارگر پلیس شهرستان خرمشهر را به محضر حضرت ولی عصر (عج)، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا، کارکنان غیور فرماندهی انتظامی خوزستان، خانواده‌ی مکرم و صبور این شهید والامقام و عموم مردم شریف، انقلابی و شهید پرور استان به ویژه شهرستان اهواز تبریک و تسلیت عرض می کنم.

شهادت افتخار عظیمی است که تنها نصیب بندگان خاص خدا می شود، افتخار دفاع از امنیت وطن توفیق مضاعفی برای شهیدان این مرز و بوم است که گام در صیانت از امنیت و آسایش میهن عزیزمان نهاده‌اند.

شکوه و سربلندی ایران اسلامی مرهون رشادت و فداکاری دلیر مردانی است که با مکتب انسان ساز ولایت، درس عشق، ایثار و خدمت بدون مزد و منت آموختند و شهادت را پلی در راه رسیدن به معبود دانستند.

آنها با عبور از این گذرگاه درخشان برای همیشه جاویدان باقی می‌مانند و ثبات و استمرار خط سرخ امام حسین (ع) را با خون خود تضمین کرده و راه شهادت را به ما می‌آموزند.

شهادت این پلیس فداکار نشانگر عظمت مقام و درجه‌ی والای او نزد پروردگار متعال است. او که تا آخرین لحظات عمر پربرکتش، در سنگر دفاع از امنیت و آرامش هموطنان عزیزمان ایستادگی کرد، امروز با نثار خون پاکش، حماسه‌ای دیگر در دفاع از ارزش‌های اسلامی آفرید و به فیض عظیم شهادت که هنر مردان خداست، نائل شد.

یاد این شهید سرافراز و خدمات صادقانه‌اش را در یاد‌ها جاودان و همیشه سبز می‌دانیم و از درگاه خداوند منان، برای آن سفرکرده رحمت واسعه و برای بازماندگان محترمشان صبر و اجر مسألت داریم.

فرمانده انتظامی استان خوزستان

سرتیپ پاسدار سید محمود میرفیضی