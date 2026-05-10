پنج هزار لیتر گلاب، سه و نیم تن گل‌تر و ۷۰۰ کیلوگرم گلبرگ خشک در باغات گل محمدی شهرستان تفتان برداشت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفتان گفت: شهرستان تفتان با دارا بودن ۳۵ هکتار باغ گل محمدی و فعالیت چهار واحد کارگاه خانگی و فتیک واحد صنعتی گلاب‌گیری به یکی از قطب‌های تولید این گیاه دارویی و صنعتی در سطح استان تبدیل شده است.

فضل‌الله کردی افزود:: با توجه به چالش‌های کم‌آبی و تغییرات اقلیمی، این محصول به دلیل مقاومت بالا به خشکی و سرمازدگی، هزینه‌های جاری پایین، آفت و بیماری کمتر و دوره گل‌دهی طولانی‌مدت ۱۲ ساله، از صرفه اقتصادی مناسبی برخوردار است و از سال سوم به بعد سوددهی چشمگیری برای کشاورزان دارد.

وی با اشاره به مزایای کشت گل محمدی افزود: برداشت این محصول در ساعات اولیه صبح و پیش از باز شدن کامل گل‌ها، بیشترین میزان عطر و اسانس را به همراه دارد و نقش مهمی در کیفیت نهایی محصول ایفا می‌کند

مدیر جهاد کشاورزی تفتان با بیان اینکه کشت و فرآوری گل محمدی سهم قابل توجهی در افزایش درآمد روستاییان دارد، افزود: جهاد کشاورزی با نظارت مستمر بر فرآیند برداشت و ارائه مشاوره‌های فنی در تلاش است کیفیت محصول را برای عرضه در بازار‌های داخلی و صادراتی تضمین کند.

وی همچنین این فعالیت کشاورزی را نقطه عطفی برای کشاورزان منطقه دانست و گفت: توسعه کشت گل محمدی علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم به رونق اقتصادی و ایجاد جاذبه‌های گردشگری در شهرستان کمک می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی تفتان خاطرنشان کرد: حمایت از فرآوری و بسته‌بندی گل محمدی از طریق ارائه مشاوره‌های فنی، اقدامات ترویجی و برگزاری کلاس‌های آموزشی در دستور کار این مدیریت قرار دارد تا ارزش افزوده این محصول برای کشاورزان افزایش یابد.