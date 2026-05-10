به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، دانشگاه علوم پزشکی ایران همانند سال‌های گذشته، موکب سلامت در اربعین حسینی برپاخواهد کرد. بر همین اساس، این دانشگاه ثبت‌نام کادر درمان داوطلب شامل پزشکان، پرستاران و ... را آغاز کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه شرایط و ثبت نام به نشانی survey.porsline.ir/s/dPexd79U مراجعه، همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق ارسال پیام به نشانی @ali_mehravar ۹۶ در پیام‌رسان بله و ایتا، اطلاعات لازم را کسب کنند.