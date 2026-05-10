مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان از حمایت از شرکتهای خسارتدیده در جنگ تحمیلی سوم در حوزه فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی شهنظریپور بیان کرد: طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم، دستورالعملی با عنوان «حمایت از اشتغال بنگاههای اقتصادی در شرایط اضطرار» ابلاغ شده است.
وی افزود: در این راستا، شرکتهای بومی آسیبدیده در حوزه فناوری اطلاعات میتوانند از محل منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تخصیصی به ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات، تسهیلات دریافت کنند.
شهنظریپور در ادامه با اشاره به شرایط دریافت تسهیلات گفت: شرکتهای متقاضی حوزه فاوا که در سه سطح انفرادی، ۲ تا ۵۰ نفر و بالای ۵۰ نفر فعالیت دارند، چنانچه در جنگ تحمیلی سوم خساراتی به کسبوکار آنها وارد شده است، باید با مراجعه به سامانه «کات» (سامانه جامع کارآفرینی و اشتغال) نسبت به ثبت درخواست و تکمیل اطلاعات اقدام کنند.
شهنظریپور تاکید کرد: حمایتهای مالی، تسهیلاتی و عملیاتی از شرکتهای بومی استان که در خط مقدم پایداری خدمات دیجیتال هستند، بیش از هر زمان دیگری ضروری است و در شرایط فعلی، خواستار همفکری و همکاری متقابل تمامی ظرفیتها هستیم.
خوزستان دارای ۲۰۰ شرکت فعال در حوزه فاوا و ۳۰۰ شرکت در حوزه ارتباطات و کسبوکارهای اینترنتی است. همچنین این استان با داشتن ۴۷۰ واحد فناور، جزو ۶ رتبه نخست کشور از نظر تعداد شرکتها، هستهها و واحدهای فناور محسوب میشود.