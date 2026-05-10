همزمان با ایام بازگشت زائران بیت‌الله‌الحرام، اداره‌کل بهزیستی استان البرز پویش معنوی «ولیمه مهربانی حجاج» را با هدف ترویج نیت‌های خیر و مشارکت حجاج در کمک به خانواده‌های نیازمند،برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، در این پویش، از زائران مکه مکرمه دعوت می‌شود تا با تمام کردن این سنت نیکو، هزینه یا بخشی از هزینه ولیمه خود را به جای مصرف در ضیافت‌های معمول، صرف حمایت از اقشار کم‌برخوردار و مستضعف کنند.

اداره‌کل بهزیستی استان البرز با تأکید بر ارزش والای انفاق و صدقه، معتقد است که شریک کردن نیازمندان در شکرانه سفر حج، می‌تواند تأثیر معنوی این عبادت را دوچندان کرده و به کامل شدن حج زائر کمک کند.

مشارکت زائران در این اقدام خیرخواهانه، صرف تأمین بسته‌های معیشتی، غذایی و کمک‌رسانی به خانواده‌های آسیب‌پذیر و تحت پوشش نهاد حمایتی در سراسر استان البرز خواهد شد. این طرح می‌تواند در شرایط کنونی، موجب کاهش فشار اقتصادی بر دوش خانواده‌های کم‌برخوردار شود.