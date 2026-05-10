با تشدید برخورد با اخلالگران بازار، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی موفق شدند ۴۳ تن مواد اولیه پتروشیمی ویژه تولید پلاستیک را از یک انبار احتکار در اطراف اراک کشف کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از پلیس امنیت اقتصادی، سرهنگ محمد عقیل سلگی اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای مقابله با احتکار و با توجه به شرایط کنونی کشور، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی از دپوی مقادیر قابل توجهی مواد اولیه ساخت پلاستیک در یک انبار در اطراف اراک مطلع شدند.