به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از پلیس امنیت اقتصادی، سرهنگ محمد عقیل سلگی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با احتکار و با توجه به شرایط کنونی کشور، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی از دپوی مقادیر قابل توجهی مواد اولیه ساخت پلاستیک در یک انبار در اطراف اراک مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی‌های لازم و در بازرسی از محل، ۴۳ تن مواد اولیه پتروشیمی مورد استفاده در تولید پلاستیک را که به صورت غیرقانونی نگهداری و احتکار شده بود، کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی ارزش کالاهای کشف شده را ۳۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این عملیات یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.