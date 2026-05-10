به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رسانه «m.sohu» چین در رابطه با تیم ملی فوتبال ایران نوشت: ایران یکی از قدرت‌های سنتی فوتبال آسیاست و تجربه بالایی در رقابت‌های بین‌المللی دارد. این تیم در سال‌های اخیر در جام ملت‌ها و انتخابی جام جهانی عملکرد خوبی داشته و سبک بازی آن بر ضدحمله‌های سریع، کنترل میانه میدان و توانایی فردی مهاجمان استوار است. چین برای بازی با ایران باید از نظر دفاعی کاملاً آماده باشد.

مراسم قرعه کشی مرحله گروهی جام ملت‌های ۲۰۲۷ آسیا شامگاه شنبه ۱۹ اردیبهشت در کاخ سلوی شهر ریاض عربستان سعودی برگزار شد و تیم ملی فوتبال ایران در گروه C با تیم‌های سوریه، چین و قرقیزستان هم گروه شد. این مسابقات از تاریخ ۷ ژانویه تا ۵ فوریه ۲۰۲۷ (۱۷ دی تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۵) در سه شهر ریاض، جده و خوبار عربستان سعودی برگزار می‌شود و شاگردان امیر قلعه نویی به ترتیب در تاریخ‌های ۱۹، ۲۳ و ۲۸ دی ۱۴۰۵ رو در روی چین، قرقیزستان و سوریه قرار می‌گیرند.