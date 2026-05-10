رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی و توان تولیدی استان اعلام کرد: با تقویت زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری هدفمند، آذربایجان‌غربی می‌تواند به هاب تأمین و توزیع کالا‌های اساسی کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، از اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان به صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی استان برای واردات و تأمین نهاده‌های کالا‌های اساسی خبر داد.

محمدرضا اصغری، با اشاره به عملکرد استان در ایام «جنگ تحمیلی سوم» افزود: علاوه بر تأمین امنیت غذایی داخل استان، اقدامات مؤثری در زمینه ورود و توزیع کالا‌های اساسی در سطح کشور انجام شد. به گفته او، مدیریت و هماهنگی مناسب در این ایام موجب شد هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کالا‌های مورد نیاز مردم استان ایجاد نشود و بخشی از نیاز سایر استان‌ها نیز از طریق آذربایجان‌غربی تأمین شود.

اصغری آذربایجان‌غربی را یکی از قطب‌های تولید گوشت قرمز کشور دانست و افزود: سال گذشته ۷۰۰ هزار رأس دام سبک و سنگین برای تأمین نیاز سایر استان‌ها ارسال شد.

وی همچنین از ورود ۲۰ هزار تن برنج، سه هزار تن روغن و سه هزار کارتن تخم‌مرغ از طریق مرز‌های استان خبر داد و گفت: این اقلام علاوه بر تأمین نیاز داخلی استان، به دیگر استان‌های کشور نیز ارسال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزایش ۱۲۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای، نظارت و بازرسی مستمر بازار با همکاری اتحادیه‌ها، اصناف، تعزیرات و صمت و تجهیز ۵۰ درصد نانوایی‌ها به سوخت جایگزین در شرایط اضطراری را از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در ایام جنگ عنوان کرد.

او همچنین از افزایش چهار برابری سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی طی سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: تلاش می‌شود امسال نیز بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها به مرحله بهره‌برداری برسد و روند توسعه این بخش ادامه یابد.

اصغری در پایان با اشاره به افزایش بارندگی‌ها در سال جاری گفت: این موضوع موجب رونق بخش کشاورزی استان خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که امسال ۴۰۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت گندم رفته و پیش‌بینی می‌شود حدود ۸۰۰ هزار تن گندم در استان تولید شود.