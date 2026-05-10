مردم بصیر و انقلابی شهرستان شهریار در اجتماعی باشکوه و دشمن‌شکن، یاد و خاطره حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای را در هفتادمین شب شهادت ایشان گرامی داشته و بر پیوند ناگسستنی خود با ولایت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شامگاه گذشته، میادین اصلی و مصلا‌های شهرستان شهریار شاهد حضور انبوه مردمی بود که با گذشت هفتاد شب از جنایت تروریستی استکبار جهانی، بار دیگر صحنه‌هایی از عشق و ارادت به رهبر فقید انقلاب را رقم زدند. در این مراسم که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و قشر‌های مختلف مردم برگزار شد، شرکت‌کنندگان با برپایی محفل سوگواری، بر ادامه راه روشن جبهه مقاومت پافشاری کردند.