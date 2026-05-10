به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان مهر گفت: نرگس زائری مادر شهید والامقام حسن فالی عابد در سن ۸۲ سالگی به دلیل کهولت سن و بیماری درگذشت و به فرزند شهیدش پیوست.

برزگر افزود: پیکر این مادر صبور، امروز عصر ساعت ۳۰:۱۵ با حضور اقشار مختلف مردم شهر فال تشییع و در گلزار شهدای شهر فال در کنار فرزند شهیدش به خاک سپرده می‌شود.

او ادامه داد: پاسدار شهید حاج حسن فالی عابد ساکن شهر فال بخش گله دار شهرستان مهر متولد۱۳۴۱ بود که درتاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۶۱ در نبرد با نیرو‌های دشمن به شهادت رسید.