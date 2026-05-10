به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

آگزبورگ ۳ - ۱ بوروسیا مونشن گلادباخ

هوفنهایم ۱ - ۰ وردربرمن

ار بی لایپزیش ۲ - ۱ سن پائولی

اشتوتگارت ۳ - ۱ بایرلورکوزن

وولفسبورگ ۰ - ۱ بایرن مونیخ (گل: مایکل اولیس در دقیقه ۵۶)

* برنامه - یک شنبه ۲۰ اردیبهشت:

هامبورگ - فرایبورگ

اف ث کلن - هایدن هایم

ماینتس - اونیون برلین

در جدول بایرن مونیخ با ۸۶ امتیاز از ۴ هفته قبل قهرمان زودهنگام فصل لقب گرفت و تیم‌های بوروسیا دورتموند با ۷۰ و ار بی لایپزیش با ۶۵ امتیاز دوم و سوم هستند و هر سه تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند. تیم‌های اشتوتگارت و هوفنهایم با ۶۱ و بایرلورکوزن با ۵۸ امتیاز چهارم تا ششم هستند.

در پائین جدول تیم‌های وولفسبورگ و سن پائولی با ۲۶ و هایدن هایم با ۲۳ امتیاز در رده‌های شانزدهم تا هجدهم قرار گرفته‌اند و حداقل به پلی آف می‌روند. در بوندسلیگا تیم شانزدهم به پلی آف سقوط و بقا می‌رود و تیم‌های هفدهم و هجدهم به دسته دوم سقوط می‌کنند. از دسته دوم بوندسلیگا تا کنون صعود تیم شالکه مسجل شده است.