هفته سی و سوم فوتبال بوندسلیگای آلمان با برتری بایرن مونیخ و شکست لورکوزن پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
آگزبورگ ۳ - ۱ بوروسیا مونشن گلادباخ
هوفنهایم ۱ - ۰ وردربرمن
ار بی لایپزیش ۲ - ۱ سن پائولی
اشتوتگارت ۳ - ۱ بایرلورکوزن
وولفسبورگ ۰ - ۱ بایرن مونیخ (گل: مایکل اولیس در دقیقه ۵۶)
* برنامه - یک شنبه ۲۰ اردیبهشت:
هامبورگ - فرایبورگ
اف ث کلن - هایدن هایم
ماینتس - اونیون برلین
در جدول بایرن مونیخ با ۸۶ امتیاز از ۴ هفته قبل قهرمان زودهنگام فصل لقب گرفت و تیمهای بوروسیا دورتموند با ۷۰ و ار بی لایپزیش با ۶۵ امتیاز دوم و سوم هستند و هر سه تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند. تیمهای اشتوتگارت و هوفنهایم با ۶۱ و بایرلورکوزن با ۵۸ امتیاز چهارم تا ششم هستند.
در پائین جدول تیمهای وولفسبورگ و سن پائولی با ۲۶ و هایدن هایم با ۲۳ امتیاز در ردههای شانزدهم تا هجدهم قرار گرفتهاند و حداقل به پلی آف میروند. در بوندسلیگا تیم شانزدهم به پلی آف سقوط و بقا میرود و تیمهای هفدهم و هجدهم به دسته دوم سقوط میکنند. از دسته دوم بوندسلیگا تا کنون صعود تیم شالکه مسجل شده است.