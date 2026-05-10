به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با دستور کار بررسی نقش و جایگاه خراسان شمالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ برگزار شد، گفت: تنها به تصویب این اعتبارات بسنده نکنید بلکه برای جذب تمامی این اعتبارات با هدف رشد و توسعه استان همتی ویژه داشته باشید.

وی رمز موفقیت یک مدیر استانی را پیگیری‌های لحظه‌ای در اجرای برنامه‌های مهم دستگاه‌ها در سطح ملی برشمرد و افزود: اگر در اجرای طرحی نیاز به مداخلات ما بود قطعا همراه هستیم تا مسیر به سرانجام رساندن طرح با سرعت بیشتری پیش رود.

نوری با اشاره به اینکه اقتصاد در کشور متوقف نیست بلکه فقط تغییر ریتم داده و این تغییر در شرایط جنگ طبیعی است، افزود: از نظر ما در این شرایط محتکران پیاده نظام دشمن هستند و باید با قدرت با آنها برخورد شود؛ اگر احساس کنیم مدیری در تقابل با گرانی احساس مسئولیت نمی‌کند، حتما واکنش نشان می‌دهیم و بی تفاوت نیستیم.

وی به تفویض اختیارات دولت به استانداران اشاره و خاطر نشان کرد: با اختیارات خودمان کار‌ها را جلو می‌بریم و هیچ خللی در کار‌ها پذیرفتنی نیست.

استاندار در پایان با تاکید بر ادامه‌ی روند بازدید‌های فصلی اشاره کرد و گفت: ما در جنگ تاثیر گرفتیم، اما تخریب نداشتیم و به هیچ عنوان زیر بار تعدیل نیروی انسانی در صنایع و واحد‌های تولیدی نمی‌رویم.

نوری با تاکید برآغاز طرح‌های پیشران در استان برنامه ریزی صحیح برای اتمام احداث مجتمع فرهنگی هنری بجنورد را خواستار شد.

وی اجرای فاز دوم توسعه عدالت آموزشی را بسیار مهم دانست و گفت: کسب رتبه یک استان درساخت ۲۰۰ کلاس درس در کشور، ستودنی است و این روند با قوت باید ادامه یابد.

استاندار خراسان شمالی بر اجرای صحیح مسئولیت‌های اجتماعی صنایع اشاره کرد و افزود: صنایع از ظرفیت‌های استان بهره می‌برند، اما مسئولیت اجتماعی را در سطح ملی انجام دهند، این امر اصلا قابل توجیه نیست.