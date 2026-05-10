مدیر جهاد کشاورزی جویبار از پیشبینی برداشت ۶۱۸ تن جو از ۱۹۳ هکتار مزارع این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عبدالله رحیمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار از پیشبینی تولید ۶۱۸ تن جو در سال زراعی جاری خبر داد و اعلام کرد که این میزان محصول از سطح زیر کشت ۱۹۳ هکتاری مزارع این شهرستان برداشت خواهد شد.
رحیمی با اشاره به روند مطلوب کشت و داشت در مزارع جویبار گفت: سطح زیر کشت جو در سال جاری به ۱۹۳ هکتار رسیده و بر اساس برآورد کارشناسان، میزان تولید نهایی حدود ۶۱۸ تن پیشبینی میشود.
مدیر جهاد کشاورزی جویبار برنامهریزی هدفمند برای تأمین نهادههای کشاورزی، نظارت مستمر کارشناسان بر مزارع و ارائه توصیههای فنی به کشاورزان را از عوامل مؤثر در تحقق این میزان تولید عنوان کرد.
رحیمی همچنین با اشاره به مشارکت ۲۰۳ بهرهبردار در کشت جو، افزود: استفاده از ارقام سازگار با شرایط اقلیمی منطقه و رعایت الگوی کشت بهینه و تغذیه مناسب مزارع، نقش مهمی در بهبود عملکرد مزارع داشته است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری کشاورزان و پشتیبانی فنی مجموعه جهاد کشاورزی، برداشت مطلوب و رضایتبخشی در پایان فصل زراعی رقم بخورد.