مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد: مهمترین راهبردی که در دوران جنگ با رهنمودهای استانداریزد به آن پایبند بودیم، توقفناپذیری چرخ تولید در همه زنجیرهها بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدکاظم صادقیان با اشاره به اهمیت ویژه صنایع نساجی، غذایی و فولادی استان یزد گفت: در این ایام، کارگران و فعالان اقتصادی با همان حسی که یک سرباز پای لانچر میایستد، پای خط تولید ایستادند و اجازه ندادند چرخ تولید کشور متوقف شود.
وی افزود: حتی واحدهایی که زنگ خطر تعطیلی در آنها به صدا در میآمد هم، اعلام کردند: «ما پای خط تولیدمان میایستیم»
گفتنی است در جنگ تحمیلی سوم ، ۲۲ واحد تولیدی استان یزد دچار خسارت ناشی از جنگ شدند، که با تلاش شبانهروزی کارشناسان و همکاری بانکها، دستگاههای مالیاتی و تأمین اجتماعی، این واحدها به سرعت احیا شدند و امروز خط تولید آنها با قدرت ادامه دارد.