تدوین بسته رفع موانع توسعه استان البرز
استاندار البرز با اشاره به رایزنی با نایبرئیس مجلس شورای اسلامی برای حل چالشهای زیرساختی استان، از تدوین یک گزارش علمی و مکتوب برای اصلاح قوانین و اخذ مجوزهای لازم در مجلس خبر داد و بر ضرورت تزریق نقدینگی برای تکمیل بازسازی واحدهای مسکونی و واحدهای تولیدی آسیبدیده تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
مجتبی عبداللهی در حاشیه نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان که با حضور حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن تشریح دستاوردهای این نشست، اظهار داشت: با توجه به ظرفیتهای ویژه استان البرز در حوزههای دانشبنیان، صنعت و کشاورزی، برای تبدیل شدن به استان نمونه در شاخصهای بهرهوری، نیازمند اصلاح برخی قوانین و مقررات در سطح ملی هستیم که این موضوع با نگاه ویژه نایبرئیس مجلس و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مطرح و بررسی شد.
استاندار البرز تصریح کرد: مقرر شده است تمام نیازهای استان که نیازمند وضع قانون جدید یا اصلاح مقررات جاری کشور است، در قالب یک گزارش مکتوب، متقن و پژوهشمحور تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. این پیشنهادات در کمیسیونهای تخصصی مجلس و با حضور کارشناسان بررسی خواهد شد تا مسیر قانونی خود را برای طرح در صحن علنی و تصویب نهایی طی کند. هدف ما از این اقدام، ایجاد یک تحول ساختاری در ابعاد مختلف توسعهای استان است.
وی به وضعیت بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری خسارتدیده اشاره کرد و گفت: چندین واحد مسکونی و تجاری در استان دچار آسیب شدهاند که خسارت آنها بین ۵ تا ۱۰۰ درصد برآورد شده است. بخش قابلتوجهی از این آسیبها با همکاری بنیاد مسکن، شهرداریها و گروههای جهادی مرتفع شده است، اراده تیم اجرایی استان بر این است که با تلاش مضاعف، آسیبهای باقیمانده را به صورت کامل برطرف کنیم تا رضایتمندی حداکثری مردم عزیزمان که همواره حامی نظام بودهاند، محقق شود.
استاندار البرز همچنین به پیگیری وضعیت واحدهای اقتصادی آسیبدیده اشاره کرد و افزود: تیم اقتصادی استان به صورت میدانی وضعیت واحدها را بررسی کرده و بستههای حمایتی دولت در این زمینه در حال پیگیری است. با این حال، دستیابی به وضعیت مطلوب و ایدهآل در حوزه رونق تولید، نیازمند تزریق نقدینگی بیشتر، تخصیص اعتبارات ویژه و اقدامات کلانتر است.
وی ضمن قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس و نایبرئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تمام مدیران استان با روحیه جهادی و خادمیت مردم، تمام تلاش خود را به کار بستهاند تا با رفع مشکلات معیشتی و زیرساختی، گوشهای از محبتهای مردم بزرگوار استان البرز را جبران کنند