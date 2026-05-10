هشتمین دوره مدرسه تابستانی «فیلولوژی و نسخه‌های خطی جهان اسلام» مرداد ۱۴۰۵ (آگوست ۲۰۲۶) به میزبانی دانشگاه لیدن هلند با هدف آموزش روش‌های متن‌شناسی و نسخه‌شناسی و فراهم کردن فرصت پژوهش بر روی نسخه‌های خطی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، هشتمین مدرسه تابستانی «فیلولوژی و نسخه‌های خطی جهان اسلام» از ۱۷ تا ۲۸ آگوست ۲۰۲۶ در دانشگاه لیدن هلند برگزار خواهد شد.

این دوره با تمرکز بر آموزش‌های پیشرفته در حوزه فیلولوژی، متن‌شناسی و نسخه‌شناسی، پژوهشگران را با روش‌های نوین مطالعه و تحلیل متون کهن آشنا می‌کند.

در این دوره، شرکت‌کنندگان از سخنرانی‌ها و کارگاه‌های تخصصی استادان برجسته این حوزه بهره‌مند خواهند شد و امکان کار مستقیم بر روی نسخه‌های خطی موجود در مجموعه‌های دانشگاه لیدن را نیز خواهند داشت.

همچنین دسترسی به کتابخانه دانشگاه و فرصت تبادل علمی با پژوهشگران و دانشجویان بین‌المللی از دیگر بخش‌های این برنامه است.

این مدرسه تابستانی برای دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری و پژوهشگرانی که در حوزه میراث مکتوب جهان اسلام فعالیت می‌کنند، فرصتی مناسب برای توسعه مهارت‌های پژوهشی و آشنایی با منابع نسخه‌ای ارزشمند به شمار می‌رود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و جزئیات ثبت‌نام به نشانی hekmat.academy/news مراجعه کنند.