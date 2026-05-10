به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمدامیر محمودی دبیر علمی جایزه رعنا صبح امروز در نشست آغاز طرح پایش سلامت مناطق کم برخوردار گفت: ما در جایزه رعنا در حوزه‌های مختلف آب و آنرژی ، سلامت و سوء تغذیه و آموزش طرح‌های مختلفی را ارائه داده ایم .

وی افزود:در طرح پایش سلامت مناطق کم برخوردار دو شرکت دانش بنیان فعال در حوزه سلامت، بسته (پکیج ) سلامت که شامل دستگاه نبض، دستگاه فشار خون و دستگاه بررسی ضربان قلب است ، آماده کردیم که این بسته به جهادگران داده و سپس به مناطق کم برخوردار ارسال می‌شود .

محمودی تاکید کرد: در فضای جنگ تحمیلی ،دستگاهی مانند نبض هوشمند می‌تواند در بخش سلامت افراد تاثیر گذار باشد.

وی افزود: با این دستگاه اطلاعات فرد بیمار در مناطق محروم به صورت برخط (آنلاین) برای پزشک ارسال می‌شود و پزشک دسترسی راحتی به بیمار در مناطق محروم دارد .