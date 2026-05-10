مدیریت برق شهرستان فیروزکوه در اطلاعیهای از آغاز برنامه مدیریت مصرف انرژی ویژه مشترکان بخش کشاورزی با هدف حفظ پایداری شبکه توزیع برق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به استحضار کلیه مشترکان بخش کشاورزی شهرستان فیروزکوه میرساند، باتوجه به آغاز فصل گرما و لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی، به منظور حفظ پایداری شبکه توزیع برق، برنامه مدیریت بار برای مشترکان کشاورزی با تعرفه (۳-الف) از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
این برنامه، همه روزه از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰ اعمال میگردد.
از کلیه مشترکان گرامی بخش کشاورزی، انتظار میرود با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری در اجرای برنامه مذکور، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران را در راستای تأمین پایدار برق برای تمامی مشترکان یاری فرمایند.
در پایان، از بذل توجه و همکاری صمیمانه کشاورزان محترم منطقه در اجرای برنامههای مدیریت مصرف و حصول اطمینان از پایداری شبکه برق، تقدیر و تشکر به عمل میآید.