به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن اردستانی کارگردان مستند «کارزار»، این مستند را تجربه‌ای متفاوت در کنار دیگر کارهایش دانست که می‌توانست در زمان محدودی که در اختیار داشت با شیوه‌ای متفاوت درباره جنگ، ایستادگی و مقاومت مردم ایران سخن بگوید.

وی با اشاره به انتخاب تاکسی برای محل گفت‌و‌گو و همسفر شدن با مهمانان تا رسیدن به مقصد و این ایده برای روایت ماجرا گفت: این ایده اولین بار با علی صدری‌نیا در لبنان شکل گرفت که به دلیل محدودیت‌های امنیتی و لوکیشن ترجیح دادیم گفت‌و‌گو‌ها در حین سفر و جابه‌جایی شکل بگیرد و مفهوم مشخصی را در ذهن مخاطب تداعی کند. این ایده در مستند «طهران - بیروت»، پیاده شد و با اجرای صدری‌نیا ما توانستیم به فضای مشخصی از این ایده دست پیدا کنیم.

وی افزود: البته این گونه مستندسازی، اتفاق تازه‌ای نیست و بار‌ها تکرار شده، اما این نمونه کار در زمان و مکان مشخصی جواب می‌دهد. مسلماً در جنگ‌های طویل‌المدت مانند سوریه، عراق و لبنان کارگردان فرصت زیادی برای طراحی برنامه هایش دارد و ایده و موضوع را به‌خوبی کنار هم به سرانجام می‌رساند تا اثر عمیقی را تولید کند. در جنگ‌های طولانی آثار می‌تواند عمیق‌تر و حتی جشنواره‌ای‌تر و بین‌المللی‌تر باشد، اما در جنگ‌هایی مانند جنگ ۱۲ روزه یا جنگ تحمیلی سوم که زمان کوتاهی در اختیار ماست، این ایده کاملاً جواب می‌دهد.

اردستانی با اشاره به مهم‌ترین شاخصه این برنامه و خط محوری و موضوعی که دنبال می‌کند، گفت: می‌توان این اثر را در مقایسه با مستند بلند و گزارش‌های کوتاه که به‌مثابه کتاب و روزنامه هستند به یک مجله تشبیه کرد که برگرفته از گفت‌و‌گو در داخل ماشین تا رسیدن به مقصد و جمع‌بندی این گفت‌و‌گو در موقعیت پایانی است که مانند مجله تصویری در ذهن ماندگار می‌شود.

کارگردان «کارزار»، درباره انتخاب مهمانان هم گفت: برای درک موقعیت کنونی و همراهی با یک نفر برای رسیدن به موضوع، افراد مختلفی می‌توانند کنار سوژه برنامه و همسفر ما باشند. درخصوص شخصیت‌های سیاسی کاوش ما و دیدگاهشان درخصوص مسائل پیش روست و درنهایت از همه یک سؤال مشترک می‌پرسیم که «چرا تهران را ترک نکردید». پاسخ این سؤال، ما را به زوایای مختلفی از نگاه آنان و مشاهدات عینی‌شان از اتفاقی که در حال رخ دادن است، نزدیک می‌کند.

اردستانی افزود: در قسمتی از این مستند درباره حمله به مناطق مسکونی صحبت کردیم و در پایان گفت‌و‌گو به ساختمان پزشکانی رسیدیم که چند دقیقه قبل موردحمله قرار گرفته بود. ثبت تصاویری از لحظات مواجهه مردم با این حمله و بهت و ناباوری عده‌ای از رویدادی که به چشم می‌دیدند، مصداق کامل حمله به مراکز غیر نظامی‌بود.

وی افزود: این جنگ ایده‌های نابی را به ذهن هر مستندسازی می‌آورد. برخی موضوعات قابلیت ساخت یک مستند طولانی را دارند و برخی نیز باید در قالب مستند پرتره تولید شوند که امیدوارم این فرصت نصیب من شود و برخی از این ایده‌ها دستمایه ساخت فیلم بلند شود.

این کارگردان با اشاره به مستند‌هایی که درخصوص جنگ تحمیلی سوم پخش شده و خواهد شد گفت: باید این را به خاطر بسپاریم که مستند نباید دچار تقویم‌محوری شود. وظیفه مستندساز این است که به‌دور از تقویم و مناسبت کار خودش را بکند.