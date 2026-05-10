فضاهای ورزشی درون مدرسهای خراسان جنوبی توسعه مییابد
فضاهای ورزشی درون مدرسهای استان در قالب تفاهم نامه مشترک میان وزارت آموزش و پرورش با آموزش و پرورش خراسان جنوبی توسعه مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل آموزش و پرورش استان از امضای تفاهمنامه معاونت تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزشوپرورش با آموزشوپرورش خراسان جنوبی برای توسعه نشاط و سلامت در مدارس استان خبر داد.
مرتضوی افزود: در راستای منویات رهبر شهید، برنامه هفتم پیشرفت، سند تحول بنیادین و تأکیدات مقام عالی وزارت، با محوریت محرومیتزدایی، برقراری عدالت تربیتی و آموزشی، مشارکت محوری، یکپارچهسازی و صرفهجویی در منابع انسانی، کالبدی و مالی، تفاهمنامهای فیمابین معاونت تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزشوپرورش و ادارهکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی منعقد شد.
وی گفت: این تفاهمنامه با هدف ایجاد هماهنگی و همکاری در اجرای برنامهها و فعالیتهای دوجانبه، از طریق توسعه اقدامات تعاملی و نیز زمینهسازی برای استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود تنظیم شده تا در نهایت به پرورش نسلی فعال، سالم منجر شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان افزود: در چارچوب طرح کیفیتبخشی و در راستای استمرار طرح شهید سلیمانی، اجرای برنامه توسعه فضاهای ورزشی درون مدرسهای با مشارکت مردم (میدان همدلی) دنبال میشود.
مرتضوی گفت: بر اساس این تفاهمنامه، تا پایان سال ۱۴۰۵، ۶۹ فضای ورزشی شامل مواردی از قبیل چمن مصنوعی، کلاس درس تربیت بدنی، کفپوش فضای روباز، تعمیر، بهینهسازی و تکمیل سالن ورزشی به فضاهای ورزشی استان افزوده خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این تفاهمنامه، شهرستانهای بیرجند و قاینات به عنوان مناطق هدف اجرای طرح نشان معرفی شدهاند؛ افزود: این طرح با هدف افزایش نشاط، شادابی و امیدآفرینی و همچنین استقرار نظام مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی دانشآموزان اجرا میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: همچنین پیشبینی شده است که ۷۱ هزار و ۴۰۰ دانشآموز استان تحت پوشش اجرای المپیاد ورزشی درون مدرسهای قرار گیرند و همچنین در جهت ترویج ورزش زورخانهای و فرهنگ پهلوانی، ۴ کانون «طرح پهلوان سعید» هم در استان فعال خواهد شد.
مرتضوی گفت: بر اساس تفاهمنامه، تجهیزات ورزشی مورد نیاز برای اجرای درس تربیت بدنی، فعالیتهای ورزشی و ارزیابی سواد حرکتی دانشآموزان در هزار و ۱۰۵ مدرسه استان توزیع میشود.
وی افزود: طبق این توافق، در استان ۱۷ اتاق بهداشت ایجاد میشود و ۵۰ مورد بهینهسازی و بهسازی فضاهای بهداشتی مدارس هم انجام خواهد گرفت و همچنین هزار و ۸۹۸ بسته بهداشتی در مدارس استان توزیع میشود.