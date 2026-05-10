معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری تنکابن با بازدید از انبار آرد این شهرستان اعلام کرد که هیچ مشکلی در تأمین و توزیع آرد در تنکابن وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری تنکابن با حضور در انبار آرد این شهرستان، از آخرین وضعیت ذخیرهها بازدید و اعلام کرد که هیچگونه کمبود یا مشکلی در تأمین و توزیع آرد در تنکابن وجود ندارد.
محمد دریایی با اعلام این خبر گفت: در اردیبهشت ماه امسال، بیش از ۲۵ هزار تن آرد وارد شهرستان شده و در حال حاضر حدود هفت تا هشت هزار تن سهمیه باقیمانده نیز طی روزهای آینده وارد و بین واحدهای خبازی توزیع خواهد شد.
معاون فرمانداری تنکابن همچنین از حل مشکل چندساله نانواییهای آزادپز خبر داد و افزود: با مساعدت و دستور استاندار مازندران، تمام نانواییهای آزادپزی که دارای مجوز، مصوبه استانی و کد خرید در سامانه سیما هستند، اکنون میتوانند از این سامانه آرد خریداری کنند.
دریایی تأکید کرد: هرگونه خرید آرد خارج از سامانه توسط نانواییهای آزادپز، قاچاق محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
در راستای تشدید نظارت بر حوزه نانوایان، بر اساس مصوبه کارگروهها و با هماهنگی اداره کل غله استان، حمل مستقیم آرد از کارخانهها به نانواییها در شهرستان ممنوع شده است. آرد تنها از طریق انبار آرد شهرستان توزیع خواهد شد تا نظارت جدیتری بر فرآیند صورت گیرد. بر اساس این مصوبه، حمل مستقیم آرد از کارخانجات به واحدهای خبازی تنکابن، قاچاق محسوب میشود.
دریایی در پایان از آمادگی مسئولان اداره صمت، اتاق اصناف و سایر مراجع ذیربط برای نظارت هرچه بیشتر بر بازار آرد و نان خبر داد.